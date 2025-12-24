Володин: в политику должны приходить самые сильные

Все решения в Госдуме принимаются на основе многопартийности, отметил председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Политиками должны становиться самые сильные, они должны приходить в эту сферу через конкуренцию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

"Нам важно, чтобы через конкуренцию сегодня в политику приходили самые сильные. Нам важно, чтобы через многопартийность представительство было в Государственной думе максимальным и чтобы каждый человек мог реализовать свое право голоса, донести до тех, кто принимает решение, свою позицию через ту партию, которую он поддерживает", - сказал Володин.

Он также отметил, что все решения в Госдуме принимаются на основе многопартийности. "Сегодня партийно-политическая система показывает свою эффективность. Несмотря на вызовы, она не только устойчива, но и успешно решает задачи по развитию страны", - подчеркнул председатель ГД.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия политика в 2026 году. Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий. Всего в комитет вошли 35 человек, в том числе генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, несколько министров и другие.