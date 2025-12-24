В ЛНР членами "Единой России" с 2022 года стали более 35 тыс. жителей

Более 1,5 тыс. человек являются сторонниками партии

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 35 тыс. жителей Луганской Народной Республики с 2022 года стали членами луганского регионального отделения "Единой России", более 1,5 тыс. человек являются сторонниками партии. Об этом сообщил секретарь луганского реготделения единороссов, спикер парламента региона Денис Мирошниченко.

"С момента создания реготделения партии "Единой России" в ЛНР прошло уже три года. <...> Сегодня в наших рядах уже более 35 тыс. человек, еще больше 1,5 тыс. - находятся в сторонниках партии", - сказал он в ходе заседания регионального политсовета "Единой России", прошедшем в Луганске.

Мирошниченко добавил, что за три года в регионе создали 28 местных и 581 первичное отделение партии. "Неоценимый вклад в работу реготделения вносят общественные приемные. С момента открытия региональной общественной приемной в декабре 2022 года [в Луганске] в нее обратились почти 32 тыс. человек. Около 91% вопросов уже решены положительно. Кроме того, теперь общественные приемные работают не только в Луганске, но и в других муниципалитетах республики", - сообщил секретарь луганского реготделения единороссов.

Политсовет и президиум политсовета реготделения "Единой России" были созданы в ЛНР в октябре 2022 года на первом общем собрании луганского реготделения партии.