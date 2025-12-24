Памфилова: в 2026 году может быть больше семи прямых выборов глав регионов

Также председатель ЦИК РФ сообщила, что комиссия готовится к проведению предстоящей большой федеральной кампании в сентябре

Председатель ЦИК России Элла Памфилова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Прямые выборы высших должностных лиц субъектов РФ должны пройти в 2026 году в семи регионах страны, но, скорее всего, их будет больше, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"На сей момент в семи субъектах Российской Федерации [запланированы прямые выборы] глав [регионов], я даже не сомневаюсь, что их будет больше, так всегда бывает, но не менее семи - это точно", - сказала Памфилова.

Она отметила, что в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - Алании по представлению президента высшие должностные лица будут избираться законодательными органами субъектов РФ.

Также Памфилова сообщила, что Центризбирком готовится к проведению предстоящей большой федеральной кампании в сентябре 2026 года. По ее словам, ожидается "серьезная, масштабная избирательная кампания".