ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин и Алиев подтвердили настрой на укрепление отношений РФ и Азербайджана

Президент РФ и азербайджанский лидер также условились о дальнейших личных контактах
Редакция сайта ТАСС
09:15
обновлено 09:28
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в ходе беседы поздравил Алиева с днем рождения.

"Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах", - отмечается в сообщении.

Разговор Путина и Алиева носил теплый и дружеский характер, к нему присоединилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, уточнили в Кремле. 

Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Гейдар Алиевич