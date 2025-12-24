Путин и Алиев подтвердили настрой на укрепление отношений РФ и Азербайджана

Президент РФ и азербайджанский лидер также условились о дальнейших личных контактах

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в ходе беседы поздравил Алиева с днем рождения.

"Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах", - отмечается в сообщении.

Разговор Путина и Алиева носил теплый и дружеский характер, к нему присоединилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, уточнили в Кремле.