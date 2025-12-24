Путин 23 декабря поздно вечером провел встречу с Балицким

Президент РФ и губернатор Запорожской области обсудили вопросы, связанные с развитием этого российского региона, отметил пресс-секретарь российского лидера

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин накануне поздно вечером провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера поздно вечером Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Запорожской области Балицким. Были обсуждены текущие вопросы, связанные с развитием этого российского региона", - сказал представитель Кремля.