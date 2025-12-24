Чиновникам и их семьям предложили запретить иметь недвижимость за рубежом

Такой запрет предлагается распространить на жен или мужей и несовершеннолетних детей указанных лиц, по аналогии с действующей нормой для банковских счетов

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме внесли на рассмотрение палаты парламента проект закона о запрете чиновникам и членам их семей иметь недвижимость в иностранных государствах. Законопроект размещен в думской электронной базе.

Законопроект внесен депутатами во главе с первым заместителем председателя ЦК КПРФ Юрием Афониным. Изменения предлагается внести в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается ввести запрет на недвижимость в других странах для лиц, занимающих государственные должности, включая президента России, председателя правительства, федеральных министров, судей, депутатов Государственной думы и сенаторов, региональных депутатов, а также кандидатов в депутаты и для лиц, занимающих должности государственной гражданской службы - отдельные должности в органах прокуратуры, следственного комитета, МВД, СВР, ФСБ России и таможни, отдельные должности в Центральном банке и Счетной палате; отдельные должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях.

Запрет иметь недвижимое имущество в иностранных государствах и территориях предлагается распространить на жен или мужей и несовершеннолетних детей указанных лиц, по аналогии с действующей нормой для банковских счетов.

Сегодня для этих лиц в законодательстве уже предусмотрен запрет хранить наличные денежные средства и ценности в банках, расположенных за пределами РФ. Этот запрет необходим для обеспечения государственной безопасности и недопустимости возможного давления третьих стран на указанный круг лиц.