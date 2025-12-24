Глава Коми назначил новых министров

Максим Семенов назначен на должность руководителя администрации главы и правительства региона

СЫКТЫВКАР, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн назначил несколько новых министров в рамках обновленной структуры органов исполнительной власти региона, которая начнет работу с 1 января 2026 года. Некоторые прежние министры избавлены от приставки "исполняющий обязанности", некоторые ведомства преобразованы, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Ростислав Гольдштейн назначил руководителей органов исполнительной власти Республики Коми и подписал соответствующие распоряжения. Ранее, 24 октября, глава республики утвердил новую структуру органов исполнительной власти региона, которая начнет работу с 1 января 2026 года. В связи с этим глава республики принял ряд кадровых решений", - говорится в сообщении.

Максим Семенов назначен на должность руководителя администрации главы и правительства Коми, до приезда в Коми он занимал должность мэра Биробиджана, а до этого работал в Еврейском автономном округе в команде нынешнего главы Коми Гольдштейна.

Мария Бадмацыренова назначена на должность министра туризма, для этой сферы выделено отдельное министерство. Ранее Бадмацыренова работала на посту заместителя директора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а до этого занималась развитием туризма в Бурятии.

Сохранили свои должности и избавились от приставки "исполняющий обязанности" глава Минсельхоза Коми Сергей Елдин, глава Минздрава Коми Ирина Кондратьева, глава Минфина Владимир Казаков. Новое создаваемое министерство транспорта возглавит заместитель министра Николай Соколов, министерство закупок - Мария Родинова, Агентство проектного управления Коми - Татьяна Козлова, которая возглавляла это направление в структуре Минэкономразвития региона. Марина Андреева возглавит преобразованное из управления в Агентство по охране объектов культурного наследия региона. Первый замминистра имущественных и земельных отношений Коми Людмила Забоева с 1 января будет исполнять обязанности министра.

Министерство молодежной политики возглавит заместитель министра Анна Чуб, Министерство образования и науки - заместитель министра Олег Холопов. Артем Поздеев возглавит Службу технического контроля, с 2021 года он работал заместителем руководителя службы. Андрей Белых назначен исполняющим обязанности руководителя Службы ветеринарии. Остальные руководители органов исполнительной власти Коми сохранили свои должности.