СФ рекомендовал МИД продолжить работу над восстановлением отношений с США

Совет Федерации отметил важность учета российских интересов в этом вопросе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендовал Министерству иностранных дел РФ продолжить работу над восстановлением взаимовыгодных отношений между Россией и США. Об этом говорится в постановлении СФ "Об актуальных вопросах внешней политики РФ".

"Рекомендовать Министерству иностранных дел РФ: продолжить работу над восстановлением полноформатных российско-американских отношений на взаимовыгодной основе, выстраивать диалог с Соединенными Штатами Америки с учетом российских интересов, принимая во внимание важность устойчивого урегулирования ситуации на Украине путем устранения первопричин украинского конфликта", - сказано в документе.

СФ также рекомендовал МИД "продолжить осуществление политики противодействия усилиям Соединенных Штатов Америки по политизации договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и деятельности подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", следует из постановления.