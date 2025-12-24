Путин: Госдума и СФ завершают осеннюю сессию с хорошим результатом

Президент РФ отметил, что приняли много важных законодательных решений в интересах страны и граждан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Государственная дума и Совет Федерации показали хороший результат за осеннюю сессию работы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании СФ.

"Парламент России - обе его палаты завершают осеннюю сессию с хорошим результатом. Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан", - сказал он.

Российский лидер уточнил, что принятые законопроекты касались укрепления безопасности, экономики и социальной сферы.

В заключение он поздравил всех сенаторов с наступающим Новым годом.