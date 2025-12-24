В России сенаторы в 2025 году внесли 321 законопроект

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что приоритетами в законотворческой деятельности были задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Законотворческая активность сенаторов в 2025 году возросла, они внесли на рассмотрение в Государственную думу 321 законопроект. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на последнем пленарном заседании осенней сессии.

"Сегодня мы завершаем парламентский год. Он был насыщенным, я бы сказала, трудовым. Все наши планы выполнены в полном объеме", - сказала Матвиенко.

По ее словам, приоритетами в законотворческой деятельности были задачи, поставленные президентом РФ. "Это и поддержка участников СВО, их родных и близких, семей с детьми, демография, социальные законы, экономика, укрепление обороноспособности и безопасности и защита людей от тех новых технологических вызовов, с которыми они столкнулись. Отдельно отмечу возросшую законотворческую активность сенаторов <...> за этот год ими был внесен 321 законопроект, часть из них - совместно с депутатами Госдумы", - сказала спикер.