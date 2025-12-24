Путин: план развития России охватывает всю страну

Президент РФ отметил, что речь идет о пространстве от Калининграда и Арктики до Донбасса и Курил

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стратегические планы развития России охватывают всю страну от Калининграда до Курил, от Арктики до Донбасса. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на пленарной сессии Совета Федерации.

"Сегодня наши стратегические планы, программы развития охватывают всю страну - от Калининграда до Курильских островов, от Арктических широт до Крыма, Донбасса и Кавказа", - сказал Путин.

Президент России напомнил, что успех столь масштабной работы прямо зависит от шагов, предпринимаемых федеральной исполнительной и законодательной властью, но реализуются, воплощаются в жизнь они именно на местах, в конкретных регионах, городах и поселках. "Обращаюсь сейчас и к вам, и к правительству. Нужно активнее, что называется, плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки. И контроль, конечно, нужно наладить за их исполнением так же, как и представителей общественных, некоммерческих организаций, ветеранских и молодежных структур, деловых кругов и местных экспертных площадок объединений граждан. У них должно быть больше возможностей, действующих механизмов, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей развития", - сказал он.