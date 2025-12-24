Путин: Россия будет укреплять институты федерализма

Они жизненно важны для будущего страны, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти России будут укреплять институты федерализма, "они жизненно важны для будущего страны". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на пленарной сессии Совета Федерации.

"Расширяя пространство для такой инициативы [регионов по выработке общенациональной повестки], мы будем укреплять институты федерализма. Они жизненно важны для будущего страны", - сказал президент.

Путин напомнил, что правовая и политическая природа Совета Федерации, его предназначение и миссия неизменны. "Это, прежде всего, ключевая роль в законодательном процессе. Это участие в принятии значимых государственных решений, укрепления международных позиций страны через парламентскую дипломатию. И, конечно, Совет Федерации по факту обеспечивает взаимосвязь между уровнями единой публичной власти. Это крайне важно для Федерации, объединяющей 89 регионов. В их широком многообразии, самобытности и сплоченности, заключается наше богатство, заключается в этом созидательная сила многонациональной России", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в Совете Федерации регулярно проходят Дни регионов России, практикуются выездные мероприятия. "Я вас прошу и дальше наращивать вовлеченность регионов в эту общую совместную работу. У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны. Безусловно, нужно их видеть и поддерживать. И это наша с вами и ваша, в данном случае, обязанность", - подытожил он.