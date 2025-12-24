Путин назвал бесценными согласие и приверженность национальным интересам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Согласие в парламенте и приверженность национальным интересам просто бесценны в период исторических испытаний и глобальных перемен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Совете Федерации.

Глава государства поблагодарил сенаторов за работу в 2025 году, за внимание к участникам СВО, к вопросам демографии, интеграции исторических регионов.

"В целом - за поддержку нашего курса на укрепление и развитие России. Такое согласие, приверженность национальным интересам исключительно важны для парламента, для обеих его палат, для страны важны. А в период исторических испытаний и глобальных перемен они просто бесценны", - сказал Путин.