Путин назвал хорошей практикой работу в СФ будущих министров и губернаторов

Президент РФ отметил, что Совет Федерации является кузницей кадров для государства

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации представляет собой кузницу кадров для государства, а практика работы в качестве сенатора будущих членов правительства или глав регионов оправдала себя. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Совфеда.

"Совет Федерации стал настоящей кадровой школой: ваши коллеги, пройдя через нее, в дальнейшем были назначены на ответственные посты в федеральных органах власти, возглавляли субъекты Федерации и законодательные собрания", - отметил Путин и добавил, что видит в зале "людей, которые раньше были руководителями регионов".

"А некоторые из верхней палаты переходят в правительство или возглавляют регионы Российской Федерации, - добавил президент. - Очень хорошая практика. Такая настоящая кадровая школа".

По словам Путина, "всего за эти 25 лет опыт работы в палате регионов получили почти 800 человек".