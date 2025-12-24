Путин: состав органов власти России будет поэтапно обновляться

Глава государства выразил уверенность, что "высокое качество и преемственность законодательного процесса, традиция Совета Федерации, безусловно, будут обеспечены"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Персональный состав органов власти России, в том числе и Совета Федерации, будет поэтапно обновляться в соответствии с законом. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Совета Федерации.

"Состав Совета Федерации, как и других органов власти, будет и дальше, безусловно, обновляться в соответствии с законом - поэтапно, регулярно, с учетом единых дней голосования", - указал президент.

"При этом, уверен, что высокое качество и преемственность законодательного процесса, традиция Совета Федерации, безусловно, будут обеспечены", - добавил Путин.