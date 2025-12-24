ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин: кабмин делает все для улучшения жизни россиян

Правительство работает профессионально, отметил президент РФ
Редакция сайта ТАСС
11:45
обновлено 11:55
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России работает слаженно и делает все для улучшения жизни граждан. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.

Читайте также

Выполнение соцобязательств и устойчивость финансовой системы. Заявления Путина в кабмине

"Правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны", - подчеркнул Путин.  

Путин, Владимир ВладимировичРоссия