Путин: кабмин делает все для улучшения жизни россиян

Правительство работает профессионально, отметил президент РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России работает слаженно и делает все для улучшения жизни граждан. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.

"Правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны", - подчеркнул Путин.