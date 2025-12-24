Путин: кабмин делает все для улучшения жизни россиян
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России работает слаженно и делает все для улучшения жизни граждан. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.
"Правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны", - подчеркнул Путин.