Путин: в России исполняются все соцобязательства
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Все социальные обязательства государства исполняются в полной мере благодаря работе правительства России. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.
"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми", - подчеркнул глава государства.