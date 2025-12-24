Путин: в России исполняются все соцобязательства

Речь идет также и о поддержке семей с детьми

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Все социальные обязательства государства исполняются в полной мере благодаря работе правительства России. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.

"Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми", - подчеркнул глава государства.