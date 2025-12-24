Путин отметил присутствие Героев России в числе сенаторов

Президент РФ назвал законодателей неотъемлемой частью управленческих команд регионов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Девять Героев России и участники СВО входят в число сенаторов РФ. Это отдельно отметил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Совета Федерации.

"Особо отмечу, что сегодня в ваших рядах <…> девять Героев России, участники специальной военной операции", - обратил внимание глава государства.

Путин подчеркнул, что каждый из сенаторов - "политик и законодатель". "Но в то же время вы все неотъемлемая часть управленческих команд своих регионов и должны не просто досконально знать, но всегда отстаивать их интересы, запросы и наказы людей, чтобы они никогда не выпадали из общей повестки страны, из поля зрения министерств и ведомств, исполнительных органов власти", - обратился президент.

"Ваш авторитет и доверие людей, знание сенатором своего региона - это огромная честь и огромная ответственность, ее безусловно нужно подтверждать изо дня в день каждым своим словом, поступком, реальными весомыми результатами служения стране и народу", - заключил глава государства.