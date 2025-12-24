Путин: Совфед относится к кадровой политике в высшей степени ответственно

Президент напомнил, что у СФ после поправок в Конституцию в 2022 году появились новые полномочия

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации относится к вопросам кадровой политики в судебной системе и прокуратуре, а также при назначении членов правительства профессионально, тщательно и в высшей степени ответственно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Федерации.

Президент напомнил, что у Совета Федерации после поправок в Конституцию в 2022 году появились новые полномочия в части парламентского контроля, влияния на кадровую политику в судебной системе, в прокуратуре, проведении консультаций при назначении членов правительства, а также по направлению внешней политики, юстиции и силового блока.

"Знаю, что Совет Федерации относится к этим вопросам профессионально, тщательно и в высшей степени ответственно. Признаться, конечно, другого никто и не ожидал. Я уверен в вашем профессионализме и подлинно государственном подходе и рассчитываю на продолжение, как и прежде, плотной совместной работы", - указал Путин.

Российский лидер отметил, что варианты формирования Совета Федерации с годами менялись. Современный облик Верхней палаты был очерчен четверть века назад, график его комитетов и комиссий стал более насыщенным, выросло количество сутевой проработки законопроектов. "В результате, как уже сказал, все регионы приобрели большее влияние на федеральном уровне, во всяком случае, на законодательный процесс. [Появились] новые возможности для решения проблем на местах, для повышения качества жизни людей, раскрытия своего экономического потенциала, конкурентных преимуществ, из которых и складывается сбалансированное, устойчивое развитие всей страны", - продолжил президент.

По словам главы государства, механизм формирования Совета Федерации уточнялся, корректировался и в дальнейшем: так, в 2012 году были введены элементы выборности, кандидаты на пост губернатора должны были заранее, еще на этапе избирательной кампании, обнародовать, представлять людям свою тройку претендентов на сенаторские места. "А от законодательного собрания таким представителем мог стать только избранный в ходе демократических процедур депутат регионального парламента. Легитимность таким образом, представительность в Верхней палате тоже повысилась", - уточнил Путин.

Кроме того, были установлены должностные требования для членов Совета Федерации, включая необходимость личной, прямой связи с конкретным регионом. "Кадровые требования были обновлены и расширены после внесения содержательных, системных поправок в конституцию в 2020 году. В их разработке принимал самое активное участие и весь парламентский корпус. Сам термин "сенатор", прежде неофициальный, был закреплен в законе именно тогда", - резюмировал президент, отметив, что новые полномочия появились и Государственной думы.