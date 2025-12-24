Путин пожелал Набиуллиной почаще бывать на заседаниях кабмина

Президент РФ выразил это пожелание на заключительной в 2025 году встрече правительства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил присутствие силовых министров и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной на заключительной в 2025 году встрече кабмина РФ и призвал их почаще бывать на заседаниях правительства.

"Я рад видеть, что сегодня правительство в полном составе. Представители различных ведомств и силового блока здесь присутствуют", - сказал Путин во время посещения кабмина. "Руководитель Центрального банка здесь, да? - продолжил президент, ища Набиуллину взглядом. - Эльвира Сахипзадовна здесь".

"Я бы вас просил почаще бывать на заседаниях правительства", - добавил Путин.