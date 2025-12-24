Путин: Россия стабильно идет вперед, несмотря на все вызовы

Президент РФ отметил, что в стране "стабильные ключевые макроэкономические показатели, постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и ее экономика успешно развиваются несмотря на все вызовы. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, говоря о работе кабмина в уходящем году.

"Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается", - отметил глава государства.

В стране, подчеркнул Путин, "стабильные ключевые макроэкономические показатели, постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижается инфляция, на исторически минимальном уровне находится безработица".