Путин 25 декабря проведет заседание Госсовета на тему подготовки кадров

Особое внимание также уделят развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузке системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО", - говорится в сообщении.

С докладами выступят губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша, губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" Михаил Котюков, губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета "Экономика данных" Андрей Воробьев; президент Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин. Также на совете выступят заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.