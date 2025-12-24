Путин объяснил, почему реформировал Совфед 25 лет назад

Президент РФ отметил, что главам регионов было сложно совмещать руководство субъектом и законотворческую деятельность

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Совет Федерации был реформирован 25 лет назад, потому что главам регионов было сложно совмещать руководство субъектом и законотворческую деятельность, и это размывало зону их ответственности.

"Для сенаторов уходящий 2025 год был особенно значим еще и потому, что исполнилось 25 лет первой глубокой реформе Совета Федерации - одной из крупнейших в сфере государственного строительства на рубеже 20-го и 21-го веков, - сказал он. Конституция 1993 года предписывала избрание депутатов Совета Федерации первого созыва сроком только на два года. Таков был переходный временный порядок. Затем в Совет Федерации входили персонально, лично, что называется, по должности главы регионов и законодательных собраний".

Российский лидер отметил, что многие из них достойно выполняли свои парламентские обязанности, и нагрузка на них была немалая - они совмещали руководство регионом и принятие федеральных законов. Такая практика также создавала двойственность статуса.

"Ну, где исполнительная власть, а где законодательная? Все-таки это разные ветви, размывалась ответственность за исполнение решений. Понимаем, когда человек принимает закон и сам его должен исполнять - здесь есть некоторые проблемы. Мне кажется, что мы с ней справились, решили, потому что чувствовали тогда, что все-таки это сказывается на всей системе власти", - сказал президент.

Именно эта ситуация стала причиной принятия решения в 2000 году об изменении порядка формирования Совета Федерации. Оно подразумевало наличие у каждого региона по два парламентария, работающих в верхней палате на постоянной основе, которые могли бы сконцентрироваться именно на законотворчестве, на укреплении тесной связи, единой логики федеральной и региональной повестки развития. Реформа также проходила для того, чтобы при принятии ключевых общенациональных решений учитывалась позиция регионов.

"Тогда, четверть века назад, по сути, и был очерчен современный облик Совета Федерации. График его комитетов и комиссий стал более насыщенным. Выросло количество сутевой проработки законопроектов. В результате, как я уже сказал, все регионы приобрели большее влияние на федеральном уровне, во всяком случае, на законодательный процесс. Новые возможности для решения вопросов, проблем на местах для повышения качества жизни людей, раскрытия своего экономического потенциала, конкурентных преимуществ, из которых и складывается сбалансированное, устойчивое развитие всей страны", - заключил он.