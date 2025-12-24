Кабмину рекомендовали проработать меры в ответ на действия недружественных стран

Это необходимо сделать с помощью специальных экономических мер, следует из постановления СФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендовал правительству РФ проработать дополнительные меры для защиты экономики страны от действий недружественных стран с помощью специальных экономических мер. Об этом говорится в постановлении СФ "Об актуальных вопросах внешней политики РФ".

"Рекомендовать правительству Российской Федерации: проработать дополнительные меры, направленные на защиту российской экономики от недружественных действий зарубежных стран посредством применения специальных экономических мер в качестве ответной реакции на такие действия", - сказано в документе.