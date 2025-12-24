Главы МИД РФ и Сирии обсудили налаживание сотрудничества в различных областях

Сергей Лавров и Асаад аш-Шейбани также затронули углубление политического диалога Москвы и Дамаска

Встреча глав МИД РФ Сергея Лаврова и Сирии Асаад аш-Шейбани

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани обсудили углубление политического диалога Москвы и Дамаска и налаживание взаимовыгодного взаимодействия в различных областях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров в Москве.

"В ходе беседы предметно рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, включая углубление политического диалога и налаживание взаимовыгодного взаимодействия в различных областях. В данном контексте отмечена эффективная работа механизма Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сообщили в дипведомстве.

Как отметили на Смоленской площади, "при обмене мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее была подтверждена принципиальная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны".

"Подчеркнута необходимость консолидации международных и региональных усилий, направленных на содействие достижению устойчивой стабилизации обстановки в САР и постконфликтному восстановлению ее экономики", - добавили в МИД России.

Кроме того, сообщили в дипведомстве, состоялось обсуждение актуальных вопросов международной и региональной проблематики. "Обозначена общая позиция в пользу активизации коллективных усилий в интересах нормализации ситуации на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки. Было условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в ООН и на других многосторонних площадках", - указали в МИД РФ.