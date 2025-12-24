Совет Федерации завершил осеннюю сессию 2025 года

Следующее заседание состоится 28 января 2026 года, отметила председатель СФ Валентина Матвиенко

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации провел заключительное заседание осенней сессии в 2025 году, вопросы повестки исчерпаны. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вопросы повестки дня исчерпаны. <...> Но я знаю, что у всех вас есть планы и до конца года, и после коротких новогодних каникул быть в регионе, встречаться с людьми, поработать как следует, чтобы с новым зарядом, новой энергией вернуться к нашей работе. Я, конечно, хочу от души поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать вам успехов, здоровья, благополучия вашим семьям и всем нашим гражданам. 604 заседание Совета Федерации, осенняя сессия 2025 года объявляются закрытыми", - сказала она на пленарном заседании.

Следующее заседание Совета Федерации состоится 28 января 2026 года, добавила Матвиенко.