Путин и правительство продолжили предновогоднюю встречу за закрытыми дверями

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжил предновогоднюю встречу с кабинетом министров за закрытыми дверями.

Как анонсировал глава государства в начале открытой части встречи, с членами правительства он обсудит результаты "в развитии экономики, социальной сферы, страны в целом". "И, конечно, какие вопросы требуют более пристального внимания и дополнительных усилий и от федерального правительства, и от коллег в регионах как в ближайшее время, так и на перспективу", - добавил Путин.