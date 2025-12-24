Балицкий: поддержка Путина позволяет обеспечивать жизнедеятельность Запорожья

Губернатор региона заявил, что президент поддержал представления к государственным наградам работников сферы энергетики, которые восстанавливают электроснабжение после ударов ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Поддержка со стороны президента РФ Владимира Путина позволяет обеспечивать жизнедеятельность населенных пунктов Запорожской области в сложных условиях. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий по итогам рабочей встречи с главой государства.

"Благодаря поддержке президента, правительства России, администрации президента удается решать все оперативные вопросы, обеспечивать нормальную жизнедеятельность населенных пунктов и в достаточно сложных условиях развиваться как социально, так и экономически", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, он сообщил Путину о непрекращающихся атаках противника на социальную и гражданскую инфраструктуру региона. "Президент понимает, насколько сложно было в условиях зимы восстанавливать энергетику, которую ежедневно выбивает противник, и передал слова благодарности всем работникам коммунальной сферы региона, которые сегодня борются с последствиями ударов противника", - отметил Балицкий.

Он добавил, что президент поддержал представления к государственным наградам работников сферы энергетики, которые восстанавливают электроснабжение региона после ударов ВСУ.