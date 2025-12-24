Кабмин собрался на последнее перед Новым годом заседание
Редакция сайта ТАСС
12:44
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России провело последнее в уходящем 2025 году заседание.
До конца декабря по линии кабмина еще планируются мероприятия, но уже другого формата. Заседания правительства проходят еженедельно и чаще всего по четвергам. По понедельникам премьер-министр РФ Михаил Мишустин обычно проводит оперативное совещание со своими заместителями.
Также предновогоднюю встречу с правительством провел президент России Владимир Путин.