Кабмин собрался на последнее перед Новым годом заседание

Также предновогоднюю встречу с правительством провел президент России Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России провело последнее в уходящем 2025 году заседание.

До конца декабря по линии кабмина еще планируются мероприятия, но уже другого формата. Заседания правительства проходят еженедельно и чаще всего по четвергам. По понедельникам премьер-министр РФ Михаил Мишустин обычно проводит оперативное совещание со своими заместителями.

Также предновогоднюю встречу с правительством провел президент России Владимир Путин.