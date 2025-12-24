СФ рекомендовал МИД усилить распространение достоверной информации за рубежом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендовал Министерству иностранных дел (МИД) РФ усилить информационную активность по донесению достоверной информации, в том числе по ситуации на Украине, за рубежом. Об этом говорится в постановлении СФ "Об актуальных вопросах внешней политики РФ".

"Рекомендовать Министерству иностранных дел: принять действенные меры по наращиванию информационной активности дипломатических представительств Российской Федерации, представительств Российской Федерации при международных организациях (в том числе по повышению как эффективности использования современных информационно-коммуникационных технологий, включая социальные сети), направленной прежде всего на доведение до массовой аудитории достоверной информации о внутренней и внешней политике Российской Федерации, ситуации на Украине, преступлениях киевского режима и ходе проведения специальной военной операции", - следует из постановления.

Кроме того, СФ рекомендовал ведомству продолжить работу по защите интересов РФ в международных судах и арбитражах, "противодействию односторонним принудительным мерам, а также антироссийской деятельности Международного уголовного суда", сказано в документе.

Также, согласно постановлению, Совфед рекомендовал МИД "призывать страны мирового большинства дистанцироваться от конфронтационного курса Совета Европы в отношении Российской Федерации и реализуемых в его рамках после начала специальной военной операции таких псевдоюридических антироссийских инициатив, как "реестр ущерба", "претензионная комиссия для Украины", "специальный трибунал".