Путин в поздравлении Захаровой отметил ее умение "ярко вести острую полемику"

Путин пожелал официальному представителю МИД РФ крепкого здоровья и всего самого доброго

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил официального представителя дипведомства Марию Захарову с юбилеем, отметив ее вклад в решение ответственных задач дипломатии, а также "умение ярко вести острую полемику".

"Широкий кругозор, серьезный подход к делу, умение ярко вести острую полемику - неизменно отличают ваш стиль работы, - говорится в поздравлении. - Вы хорошо разбираетесь во всех тонкостях профессии, всегда держите руку "на пульсе событий", вносите достойный вклад в решение ответственных задач, стоящих перед российской дипломатией".

Путин пожелал Захаровой крепкого здоровья и всего самого доброго. Официальный представитель МИД РФ 24 декабря отмечает 50-летие.

Комментируя поздравление Путина, Захарова отметила, что для нее это очень важно. "Мне очень хочется, чтобы мои родители в этот день действительно были рады. И для них столь высокая оценка является, мне кажется, счастьем. А что может быть для ребенка важнее, чем счастье своих родителей?" - пояснила дипломат. Она добавила, что такая оценка стала результатом терпения, усилий и любви ее родителей.