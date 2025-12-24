Матвиенко: Путин глубоко вовлечен в работу всех государственных институтов

Председатель Совета Федерации отметила, что президент РФ знает о проблемных вопросах

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин глубоко вовлечен в деятельность всех государственных институтов, в том числе знает о проблемных вопросах. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Есть такая особенность у Владимира Владимировича, нашего лидера, такой глубокой личной вовлеченности в работу всех государственных институтов. Поверьте, я с ним часто общаюсь. Он знает, какие у нас дискуссии проходят, какие есть проблемные вопросы, чем мы занимаемся. Он реально вовлечен. И он подчеркивает как глава государства, что парламент - это очень серьезный институт демократии. Он проявляет глубочайшее уважение к парламенту", - сказала Матвиенко в интервью "России-1".