МИД РФ: подходы России по ИИ помогают наращиванию экономического потенциала

Необходимо продолжать сотрудничество с партнерами как на многосторонних площадках, так и на двусторонней основе в интересах сокращения цифрового неравенства и обеспечения безопасности государств, отметили в дипведомстве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские решения и подходы в сфере искусственного интеллекта (ИИ) необходимо продвигать в целях наращивания социально-экономического потенциала развивающихся стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания коллегии дипведомства, посвященного проблематике ИИ.

Заседание состоялось 24 декабря под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений МИД РФ, а также представители руководства компетентных органов государственной власти, ведущих разработчиков и научного сообщества.

"Рассмотрена проблематика искусственного интеллекта как значимого фактора цифровой трансформации. Обозначены основные риски, связанные с разработкой, внедрением и использованием этой технологии. Определены основополагающие принципы российской внешнеполитической позиции на этом направлении: уважение суверенитета государств, ответственность человека за принятие решений, развитие доверенных систем ИИ, соблюдение их разработчиками национальных законодательств, обеспечение равноправного доступа стран к технологиям и данным, в первую очередь обучающим. Акцентирована востребованность продвижения отечественного опыта и решений в области ИИ в целях наращивания социально-экономического потенциала развивающихся стран", - отметили в МИД.

В дипведомстве добавили, что в ходе заседания также были проанализированы результаты и намечены векторы дальнейших политико-дипломатических усилий по отстаиванию подходов РФ в области ИИ в профильных переговорных форматах. "Особое внимание уделено запущенным в этом году в ООН новым структурам по ИИ - Глобальному диалогу по управлению ИИ и Независимой международной научной группе. Подтверждена необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами как на многосторонних площадках, так и на двусторонней основе в интересах сокращения цифрового неравенства и обеспечения безопасности государств в соответствии с Уставом ООН и его принципами", - указали в министерстве.