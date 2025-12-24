Медведев: ЦРУ еще в 1950-е определило на Украине зоны, где приживется неонацизм

Зампред СБ РФ напомнил о составленной по заказу ЦРУ Джорджтаунским университетом "карте лояльности" к американским "силам вторжения"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Американское ЦРУ еще в 1957 году изучало Украину на предмет взаимодействия с местным населением в случае конфликта с СССР. Уже тогда территорию советской республики поделили на 12 зон - по степени восприимчивости антироссийских нарративов, напомнил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала "Родина".

Зампред СБ РФ напомнил о составленной по заказу ЦРУ Джорджтаунским университетом "карте лояльности" к американским "силам вторжения". Медведев указал, что тогда американцы определили Крым, Донбасс и северо-восток Украины как "русские острова в украинском море", которые ассоциируют себя с Москвой. "В том же ключе, хотя с определенными оговорками, они оценивали" Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую области, Причерноморье и степь юга УССР.

"А вот на зонах, - заметил зампред СБ РФ, - к которым в Джорджтауне отнесли Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Волынскую, Черновицкую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, американские спецслужбы планировали сфокусировать основные усилия по укреплению в историко-культурном сознании населения этих регионов бандеровских установок, направленных на раскол Украины, ее отрыв от России".

Как констатирует Медведев, развитие событий уже в XXI веке, после госпереворота в Киеве в 2014 году "показало неслучайность формирования очагов мощного гражданского сопротивления" именно в Крыму и Донбассе, которые не предали историю и выбрали сохранение связей с Россией.