Путин поручил закрепить в законодательстве понятие "командный игровой вид спорта"

В перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту также сообщается о наделении Минспорта правом определять перечень таких видов спорта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить в законодательстве понятие "командный игровой вид спорта" и наделить Минспорт правом определять перечень таких видов спорта. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту, опубликованном на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих закрепление понятия "командный игровой вид спорта", наделение Минспорта России полномочием по определению перечня командных игровых видов спорта, совершенствование положений, регулирующих особенности развития таких видов спорта", - говорится в документе.

В реестре Минспорта на данный момент нет единого определения "командного вида спорта", но есть перечень командных игровых видов спорта, по которым проводятся чемпионаты, первенства и Кубки России.

Доклад необходимо предоставить до 20 июля 2026 года.