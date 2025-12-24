Песков: разговор Путина и Трампа можно оперативно согласовать при необходимости

Сейчас в США начались рождественские каникулы, сообщил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно оперативно согласовать при необходимости. Об этом сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У них же начинаются, считайте, уже начались, рождественские каникулы. Там замирает жизнь на это время. Но если будет такая необходимость, то есть возможность весьма оперативно согласовать [разговор]", - отметил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил журналистам, что разговор российского и американского лидеров пока не планируется.