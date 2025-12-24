ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: послание Путина Федеральному собранию "состоится своевременно"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский лидер огласит послание тогда, когда "посчитает необходимым"
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию "состоится своевременно". Об этом "Ведомостям" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в этом календарном году [послания] не будет. Но оно состоится своевременно", - сказал он.

Песков уточнил, что послание состоится "после того, как президент посчитает необходимым" - "и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика". 

