Песков: послание Путина Федеральному собранию "состоится своевременно"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский лидер огласит послание тогда, когда "посчитает необходимым"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию "состоится своевременно". Об этом "Ведомостям" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в этом календарном году [послания] не будет. Но оно состоится своевременно", - сказал он.

Песков уточнил, что послание состоится "после того, как президент посчитает необходимым" - "и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика".