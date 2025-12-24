Песков: Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса
Редакция сайта ТАСС
22:48
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздно вечером 24 декабря провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, - сказал он. - Встреча носила исключительно деловой и прикладной характер".
В ней участвовали руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием. Также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители Администрации президента РФ, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, добавил Песков.