Песков: Шохин пригласил Путина на съезд РСПП весной 2026 года

Пресс-секретарь президента России рассказал об этом, комментируя встречу российского лидера с представителями бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава РСПП Александр Шохин пригласил президента РФ Владимира Путина на очередной съезд объединения весной 2026 года. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Председатель РСПП пригласил Путина весной наступающего года на 35-й съезд РСПП", - сказал, в частности, Песков, рассказывая о прошедшей накануне поздно вечером в Кремле традиционной предновогодней встрече президента с представителями бизнеса.