Песков: Шохин пригласил Путина на съезд РСПП весной 2026 года
Редакция сайта ТАСС
22:49
обновлено 22:50
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава РСПП Александр Шохин пригласил президента РФ Владимира Путина на очередной съезд объединения весной 2026 года. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Председатель РСПП пригласил Путина весной наступающего года на 35-й съезд РСПП", - сказал, в частности, Песков, рассказывая о прошедшей накануне поздно вечером в Кремле традиционной предновогодней встрече президента с представителями бизнеса.