Песков назвал темы встречи Путина с крупным бизнесом в Кремле

Президент России обсуждал с предпринимателями вопросы демографии, ключевой ставки, курса рубля, импортозамещения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вопросы демографии, ключевой ставки, курса рубля, импортозамещения и другие темы обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам мероприятия, прошедшего поздно вечером в Кремле.

"В частности, участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний", - сказал Песков.

По его словам, "затрагивались также вопросы защиты окружающей среды и другие вопросы". "Говорили о ставке, о кредитовании, о курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны", - заключил пресс-секретарь президента.