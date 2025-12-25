Захарова: у России есть "губозакаточная машинка" для реваншистов на Западе

По словам официального представителя МИД, в возникновении идей реваншизма у западных стран нет ничего удивительного, так как это была системная работа, которая началась во время Второй мировой войны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Для реваншистов на Западе у России всегда есть "губозакаточная машинка". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вот он, реваншизм, вот он и есть, вот они посчитали, что настали их времена, а мы на этот их посыл, у нас всегда есть губозакаточная машинка", - сказала дипломат.

По ее словам, в возникновении идей реваншизма на Западе нет ничего странного, так как это была системная работа, которая началась еще во время Второй мировой войны. "Для нас - Великой Отечественной, когда западники выводили из-под удара, из-под судов, не сохраняли, а делали схроны из этих самых коллаборационистов или прямо из нацистов. Их переправляли либо в Латинскую Америку, в Северную Америку и Соединенные Штаты Америки, но в большей степени Канада. И все это было необходимо для того, чтобы потом из них формировать будущих идеологических бойцов, - указала она. - Самое главное, они были заражены этой самой русофобией, они ждали только одного, они ждали команды "фас".