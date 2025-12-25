Путин поручил Минприроды до мая выработать взвешенный подход к экоплатежам

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что бизнес беспокоят неналоговые платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса поручил Минприроды до мая выработать более взвешенный подход к экологическим платежам. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Тема, которую мы также затронули, касалась экологии. В частности, бизнес беспокоят неналоговые платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду. С января этого года идет повышение этих платежей, и к 2030 году они увеличатся в 20 раз в среднем по ключевым загрязняющим веществам, - сказал Шохин. - <...> Фактически [президент] на встрече дал поручение [главе] Минприроды Александру Александровичу Козлову до мая проработать вопрос о более взвешенном подходе к этим платежам, которые в 2027-2028 году должны по экспоненте вырасти, что называется".