Песков: Москва анализирует полученный мирный план по Украине

По словам пресс-секретаря президента РФ, общение с США продолжится в зависимости от решений российского лидера Владимира Путина

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Москва анализирует предложения к мирному плану по Украине, переданные президенту РФ Владимиру Путину через Кирилла Дмитриева. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - сказал представитель Кремля.