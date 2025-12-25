ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: Москва анализирует полученный мирный план по Украине

По словам пресс-секретаря президента РФ, общение с США продолжится в зависимости от решений российского лидера Владимира Путина
Редакция сайта ТАСС
10:35
обновлено 10:40

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Москва анализирует предложения к мирному плану по Украине, переданные президенту РФ Владимиру Путину через Кирилла Дмитриева. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - сказал представитель Кремля. 

СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДмитриев, Кирилл Александрович