Песков: Москва анализирует полученный мирный план по Украине
Редакция сайта ТАСС
10:35
обновлено 10:40
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Москва анализирует предложения к мирному плану по Украине, переданные президенту РФ Владимиру Путину через Кирилла Дмитриева. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - сказал представитель Кремля.