В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление Зеленского
Редакция сайта ТАСС
10:36
обновлено 10:45
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский в своем рождественском выступлении, в котором он пожелал кому-то смерти, вел себя озлобленно, некультурно и был похож на малоадекватного человека. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также
Мирный план, выступление Зеленского и поздравление Путина Трампу. Темы брифинга Пескова
"Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека", - сказал представитель Кремля на брифинге.