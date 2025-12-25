В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление Зеленского

Владимир Зеленский вел себя озлобленно и был похож на малоадекватного человека, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский в своем рождественском выступлении, в котором он пожелал кому-то смерти, вел себя озлобленно, некультурно и был похож на малоадекватного человека. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека", - сказал представитель Кремля на брифинге.