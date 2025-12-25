ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: Путин поздравил Трампа с Рождеством

Президент России направил американскому лидеру рождественское поздравительное послание
10:36
обновлено 10:45

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уже направил американскому коллеге Дональду Трампу рождественское поздравительное послание. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму", - ответил он на вопрос журналистов.

О планах Москвы поздравить президента США с зимними праздниками ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Он отмечал, что российское руководство "как вежливые люди" непременно направит послание в Вашингтон. 

