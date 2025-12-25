Песков: неожиданных вопросов на встрече Путина с бизнесом не было
10:36
обновлено 10:43
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Неожиданных вопросов на состоявшейся накануне поздно вечером встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, неожиданных вопросов [на встрече Путина с бизнесом] не было, встреча была абсолютно содержательной, носила прикладной характер", - ответил Песков на соответствующий вопрос.