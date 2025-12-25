Песков: слова Зеленского ставят под вопрос его способность решить конфликт

В Кремле указали, что Владимир Зеленский "похож на малоадекватного человека"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заявления Владимира Зеленского заставляют задаваться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рождественское выступление Зеленского, в котором тот выступил с пожеланием смерти кому-то.

В Кремле указали, что это "некультурно, озлобленно", и в целом Зеленский "похож на малоадекватного человека".

"Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами", - добавил Песков.