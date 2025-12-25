ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: на встрече с бизнесом Путин сам комментировал вопросы предпринимателей

Президент РФ также просил высказаться экономический блок кабмина, сообщил представитель Кремля
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся накануне поздно вечером встречи с представителями бизнеса сам комментировал волнующие предпринимателей вопросы, а также просил высказаться экономический блок кабмина. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Говорили о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес. Выступали сами представители бизнеса, Путин сам комментировал и просил также руководителей экономического блока правительства комментировать их выступления. Поэтому был конструктивный прямой обмен мнениями", - раскрыл представитель Кремля детали встречи президента с российскими предпринимателями. 

