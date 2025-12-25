Песков: Путин дал поручения правительству по ходу встречи с бизнесом

На встрече обсудили отдельные проблемы, отметил представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внимательно выслушал представителей российского бизнеса на встрече накануне и по ходу мероприятия просил членов правительства проработать некоторые вопросы. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Были подняты отдельные проблемы, - отметил представитель Кремля. - И, да, президент просил правительство проработать ряд вопросов".

"Были даны по ходу поручения", - добавил Песков.

О традиционной предновогодней встрече с бизнесом, про планы которой рассказывал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, Песков сообщал ночью.

В мероприятии приняли участие руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием. Также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента РФ, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. Встреча носила исключительно деловой и прикладной характер, указывал Песков.