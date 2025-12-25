Песков: разговор Путина и Трампа не планируется
Редакция сайта ТАСС
10:37
обновлено 10:44
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Едва ли запланированный на вечер международный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина будет с его американским коллегой Дональдом Трампом. По крайней мере сейчас таких контактов не запланировано, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Предположить, что сегодня состоится разговор с Трампом, нельзя", - заметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
"Его не будет сегодня, - добавил он. - По крайней мере он не планируется - по состоянию на сейчас".
В начале брифинга, говоря о графике Владимира Путина, Песков анонсировал международные телефонные контакты главы государства.